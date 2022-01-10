Рой Кін підписав контракт зі SkyBet та засвітився у новій рекламі букмекера

Привіт народ, з вами BettMan.



Минулого тижня я писав про круту колаборацію букмекерської компанії PaddyPower та футболіста Джека Вілшира, які разом зробили прикольне відео на тему пошуку нового клубу для гравця. Сьогоднішній кейс знов про тісну співпрацю між букмекером та спортсменом. Проте цього разу я розповім не про діючого атлета, а про живу легенду ірландського футболу та екс-капітана Ман Юнайтед, Роя Кіна та його співпрацю з компанією Sky Bet.

Букмекер підписав Кіна аби той став головною діючою особою телевізійного ролика для британської загальнонаціональної рекламної кампанії “Betting Better”. Телевізійний ролик, розроблений лондонським креативним рекламним агентством Who Wot Why демонструє, як Кін уникає низки дратівливих перешкод на шляху до футбольного матчу. У цьому ролику, запущеному під час матчів Кубка Англії минулих вихідних, Кін рекламує Sky Bet як “додаток для ставок номер 1 у Великобританії, створений для зручності”.

Рекламна кампанія натякає, що може існувати безліч перешкод на шляху до насолоди переглядом улюбленої гри, і що їх офіційний беттінговий додаток настільки зручний і швидкий, що він не забере багато часу для того, аби зробити ставку і далі зосередитись виключно на перегляді матчу.

“Betting Better” є флагманською рекламною кампанією Sky Bet з 2015 року. Вона була розроблена аби підкреслити спонсорські взаємовідносини Sky Bet та Англійської Прем'єр-Ліги (EFL). У 2018 році Sky Bet призначив Who Wot Why своїм новим креативним рекламним агентством, якому було доручено оновити імідж букмекерської контори для футбольної аудиторії, переробивши кампанію “Betting Better”. Бен Уокер, співзасновник агентства прокоментував появу Роя Кіна у новій рекламі:

“Ми вітаємо додавання Роя Кіна до стайні, щоб розповісти цю історію. Він — абсолютна легенда, і ми раді працювати з ним. Ніщо не повинно заважати насолоді від спорту, і я, звичайно, не збираюся з ним сперечатися з цього приводу”.

Окремо хочу відзначити акторські здібності самого Кіна. Я бачив його вже на безлічі телевізійних і Ютуб шоу, де він чудово тримається перед камерою і найголовніше, що він завжди справжній і відвертий, яким ми звикли бачити його на полі. Він завжди виглядає переконливим і авторитетним і тому, мені здається, що вибір креативщиків є дуже вдалим.

Sky Bet - UK's No.1 from WhoWotWhy on Vimeo.

Ну і вкотре не перестаю милуватися роликами британських букмекерів, які вміють розказати у відео невеличку історію простими і доступними меседжами, не використовуючи при цьому купи спецефектів та 3D-графіки.

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