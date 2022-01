Кіладзе у бою з Вихристом брутально вдарив рефері. Не згоден з його рішенням. Відео моменту

У ніч із 1 на 2 січня у видовищному бою на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino у Голлівуді (штат Флорида) український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 KO) переміг досвідченого українця з грузинським корінням Яго Кіладзе (27-5-1, 19 KO).

Вихрист здобув 9-ту перемогу на профі-рингу технічним нокаутом у 2-му раунді.

У бою було все - 5 нокдаунів, незрозуміла поведінка Кіладзе. Коли рефері вирішив зупинити бій, Кіладзе не погодився з його рішення і вдарив рефері.

5 knockdowns in less than six minutes + this punch landed on the referee.



Kiladze-Faust was all sorts of drunk. pic.twitter.com/xJe5lVRzDe