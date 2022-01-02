Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе
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Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе

Сьогодні 06:22 787 0
Поєдинок відбувся в андеркарді бою Ортіс - Мартін
Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе
#Вихрист, #Кіладзе

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 1 на 2 січня відбувся видовищний бій на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino у Голлівуді (штат Флорида), США.

Український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 KO) переміг досвідченого українця з грузинським корінням Яго Кіладзе (27-5-1, 19 KO). Вихрист здобув 9-ту перемогу на профі-рингу технічним нокаутом у 2-му раунді.

Відзначимо, що обидва боксери побували в нокдаунах. Глядачі побачили 5 нокдаунів менше ніж за 6 хвилин: двічі у нокдауні був Вихрист, тричі - Кіладзе.

Нагадаємо, в андеркарді бою Ф'юрі - Вайлдер Вихрист нокаутував американця Майка Маршала.

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