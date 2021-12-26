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Неймовірний нокаут: Російський боксер вилетів за межі рингу головою вниз

Сьогодні 18:02 Віктор Слюсаренко 401 0
Неприємний епізод стався на турнірі у Росії
Неймовірний нокаут: Російський боксер вилетів за межі рингу головою вниз

Джерело - Чемпіон.

Неприємний епізод стався на турнірі у Росії. Тігран Согоян переміг суперника та відправив його за межі рингу.

Ще у першому раунді Мурадбеку Сапаєву добряче дісталось від свого земляка. Тігран Согоян організував потужну комбінацію, яка завершилась потужним правим боковим ударом у голову.

Сапаєв був затиснутий до канатів та після нокауту вилетів на за межі рингу. Його падіння було жахливим - він полетів головою вниз та міг отримати серйозні травми шиї. У цьому епізоді є вина організаторів, які перед поєдинком погано натягнули канати.

Раніше, російський боксер назвав Усика героєм року.

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