Джерело - Чемпіон.
Неприємний епізод стався на турнірі у Росії. Тігран Согоян переміг суперника та відправив його за межі рингу.
Ще у першому раунді Мурадбеку Сапаєву добряче дісталось від свого земляка. Тігран Согоян організував потужну комбінацію, яка завершилась потужним правим боковим ударом у голову.
Сапаєв був затиснутий до канатів та після нокауту вилетів на за межі рингу. Його падіння було жахливим - він полетів головою вниз та міг отримати серйозні травми шиї. У цьому епізоді є вина організаторів, які перед поєдинком погано натягнули канати.
Another one - I'm guessing this is one reason why promotions don't use real rope like we have here in Russia pic.twitter.com/3J8FUzXpYB— Tim Boxeo (@TimBoxeo) December 25, 2021
Раніше, російський боксер назвав Усика героєм року.
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