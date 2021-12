Неприємний епізод стався на турнірі у Росії. Тігран Согоян переміг суперника та відправив його за межі рингу.

Ще у першому раунді Мурадбеку Сапаєву добряче дісталось від свого земляка. Тігран Согоян організував потужну комбінацію, яка завершилась потужним правим боковим ударом у голову.

Сапаєв був затиснутий до канатів та після нокауту вилетів на за межі рингу. Його падіння було жахливим - він полетів головою вниз та міг отримати серйозні травми шиї. У цьому епізоді є вина організаторів, які перед поєдинком погано натягнули канати.

Another one - I'm guessing this is one reason why promotions don't use real rope like we have here in Russia pic.twitter.com/3J8FUzXpYB