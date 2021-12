Матчем Нью-Йорк Нікс - Атланта Гоукс у НБА розпочався традиційний Christmas day. Справжньо окрасою поєдинку став шикарний слем данк нападника господарів Обі Топпіна.

Баскетболіст у швидкому відриві проніс м'яч під ногою і потужно вколотив того в кошик.

Нью-Йорк здобув перемогу - 101:87.

