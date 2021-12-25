Джерело - Чемпіон.

Матчем Нью-Йорк Нікс - Атланта Гоукс у НБА розпочався традиційний Christmas day. Справжньо окрасою поєдинку став шикарний слем данк нападника господарів Обі Топпіна.

Баскетболіст у швидкому відриві проніс м'яч під ногою і потужно вколотив того в кошик.

Нью-Йорк здобув перемогу - 101:87.

RJ is all of us. pic.twitter.com/pcmmUlj5Hh — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 25, 2021

Нагадаємо, напередодні Різдва хлопець зворушливо освідчився своїй дівчині, яка входить до групи підтримки Юта Джаз.

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