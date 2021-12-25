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Передріздвяна казка: хлопець освідчився своїй дівчині в перерві матчу НБА

Вчора 21:12 Андрій Твердохліб 267 0
Передріздвяна казка: хлопець освідчився своїй дівчині в перерві матчу НБА

Джерело - Чемпіон.

Зворушлива, майже казкова історія трапилась під час матчу регулярної першості НБА між Ютою Джаз і Шарлотт Горнетс.

Під час чергової паузи в грі уболівальників традиційно розважали дівчата з групи підтримки. Одна з чирлідерок помітила, що всі інші виконують іншу програму та розгубилася, а вже за мить розгубленість змінилась шоком. Бойфренд дівчини у такий оригінальний спосіб вирішив освідчитись.

Вийшло неперевершено!

Ексзірка НБА вимушено відновив кар'єру, він єдиний хто грав проти Джордана

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