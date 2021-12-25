Джерело - Чемпіон.
Зворушлива, майже казкова історія трапилась під час матчу регулярної першості НБА між Ютою Джаз і Шарлотт Горнетс.
Під час чергової паузи в грі уболівальників традиційно розважали дівчата з групи підтримки. Одна з чирлідерок помітила, що всі інші виконують іншу програму та розгубилася, а вже за мить розгубленість змінилась шоком. Бойфренд дівчини у такий оригінальний спосіб вирішив освідчитись.
Вийшло неперевершено!
The most wholesome moment 🥺— Utah Jazz (@utahjazz) December 21, 2021
The music changed up on this Utah Jazz Dancer, then something amazing happened 💍 pic.twitter.com/OHr1DXgqos
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