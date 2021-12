Зворушлива, майже казкова історія трапилась під час матчу регулярної першості НБА між Ютою Джаз і Шарлотт Горнетс.

Під час чергової паузи в грі уболівальників традиційно розважали дівчата з групи підтримки. Одна з чирлідерок помітила, що всі інші виконують іншу програму та розгубилася, а вже за мить розгубленість змінилась шоком. Бойфренд дівчини у такий оригінальний спосіб вирішив освідчитись.

Вийшло неперевершено!

The most wholesome moment 🥺



The music changed up on this Utah Jazz Dancer, then something amazing happened 💍 pic.twitter.com/OHr1DXgqos