23 грудня у матчі 1/8 фіналу Кубку Португалії з Порту (0:3) український нападник Бенфіки Роман Яремчук спровокував майже бійку на полі.

Яремчук отримав жовту картку на 73-й хвилині за неспортивну поведінку. Він штовхнув нападника Порту Мехді Таремі, а потім ударив іранця ногою в зад. Пристрасті вляглися не одразу. Суддя матчу пожалкував Романа, показавши лише жовту картку. Втім, на українця можуть очікувати додаткові дисциплінарні покарання за цей епізод.

Yaremchuk does have a bit of a habit of losing his cool during games sometimes… think he needs to manage it a bit better as could end up costing his side more seriously in the future pic.twitter.com/7dVHT0w4AD