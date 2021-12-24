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Через Яремчука ледь не почалася бійка у матчі з Порту

Сьогодні 09:06 Віктор Слюсаренко 379 0
Українець міг отримати червону картку
Через Яремчука ледь не почалася бійка у матчі з Порту
#Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

23 грудня у  матчі 1/8 фіналу Кубку Португалії з Порту (0:3) український нападник Бенфіки Роман Яремчук спровокував майже бійку на полі.

Яремчук отримав жовту картку на 73-й хвилині за неспортивну поведінку. Він штовхнув нападника Порту Мехді Таремі, а потім ударив іранця ногою в зад. Пристрасті вляглися не одразу. Суддя матчу пожалкував Романа, показавши лише жовту картку. Втім, на українця можуть очікувати додаткові дисциплінарні покарання за цей епізод.

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