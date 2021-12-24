Порту розгромив Бенфіку Яремчука у Кубку Португалії

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубку Португалії Порту вдома переграв Бенфіку.
Вже у першому таймі матчу Бенфіка пропустила три голи. У другому таймі матчу голів забито не було. Відзначимо, що після перерви Порту грало у меншості. У компенсовані хвилини склади зрівнялися.
Українець Роман Яремчук матч розпочинав на лаві запасних. У перерві зустрічі він вийшов на заміну. У другому таймі йому забити гол не вдалося. В одному з епізодів Яремчук отримав попередження.
Кубок Португалії
1/8 фіналу, 23 грудня
Порту - Бенфіка 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 1 Еванілсон, 2:0 - 7 Вітор, 3:0 - 31 Еванілсон
Раніше, Роман Яремчук потрапив до збірної тижня чемпіонату Португалії.