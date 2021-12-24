Порту розгромив Бенфіку Яремчука у Кубку Португалії

Українець відіграв другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубку Португалії Порту вдома переграв Бенфіку.

Вже у першому таймі матчу Бенфіка пропустила три голи. У другому таймі матчу голів забито не було. Відзначимо, що після перерви Порту грало у меншості. У компенсовані хвилини склади зрівнялися.

Українець Роман Яремчук матч розпочинав на лаві запасних. У перерві зустрічі він вийшов на заміну. У другому таймі йому забити гол не вдалося. В одному з епізодів Яремчук отримав попередження.

Кубок Португалії

1/8 фіналу, 23 грудня

Порту - Бенфіка 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Еванілсон, 2:0 - 7 Вітор, 3:0 - 31 Еванілсон

Раніше, Роман Яремчук потрапив до збірної тижня чемпіонату Португалії.