Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зробив гольову передачу у матчі 18-го туру чемпіонату Англії проти Ньюкасла.

Українець на 65-й хвилині асистував Ріяду Марезу, який забив третій гол своєї команди. Арбітри переглядали гол за допомогою системи VAR що до можливого положення поза грою Мареза. Взяття воріт у підсумку зафіксували. Манчестер Сіті переміг Ньюкасл з рахунком 4:0.

Riyad @Mahrez22 has now scored 50 goals across all competitions for #ManCity! 🧙‍♂️🇩🇿 goooollll

pic.twitter.com/6XMbSQwWFD