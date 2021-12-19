Українець асистував Марезу

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зробив гольову передачу у матчі 18-го туру чемпіонату Англії проти Ньюкасла.

Українець на 65-й хвилині асистував Ріяду Марезу, який забив третій гол своєї команди. Арбітри переглядали гол за допомогою системи VAR що до можливого положення поза грою Мареза. Взяття воріт у підсумку зафіксували. Манчестер Сіті переміг Ньюкасл з рахунком 4:0.

Riyad @Mahrez22 has now scored 50 goals across all competitions for #ManCity! 🧙‍♂️🇩🇿 goooollll

pic.twitter.com/6XMbSQwWFD — 0MA (@WooTyyt) December 19, 2021

У нинішньому сезоні Зінченко в 11 матчах зробив 2 результативні передачі.

Раніше, Зінченко назвав головних суперників Манчестер Сіті у боротьбі за титул АПЛ.

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