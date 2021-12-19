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Зінченко зробив красиву результативну передачу у матчі з Ньюкаслом

Сьогодні 17:42 Віктор Слюсаренко 217 0
Українець асистував Марезу
Зінченко зробив красиву результативну передачу у матчі з Ньюкаслом
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зробив гольову передачу у матчі 18-го туру чемпіонату Англії проти Ньюкасла.

Українець на 65-й хвилині асистував Ріяду Марезу, який забив третій гол своєї команди. Арбітри переглядали гол за допомогою системи VAR що до можливого положення поза грою Мареза. Взяття воріт у підсумку зафіксували. Манчестер Сіті переміг Ньюкасл з рахунком 4:0.

У нинішньому сезоні Зінченко в 11 матчах зробив 2 результативні передачі.

Раніше, Зінченко назвав головних суперників Манчестер Сіті у боротьбі за титул АПЛ.

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