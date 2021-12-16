Зінченко назвав головних суперників Манчестер Сіті у боротьбі за титул АПЛ

Джерело - Vbetnews.
Челсі, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед поборються з Манчестер Сіті за титул чемпіона АПЛ.
Про це заявив захисник "містян" Олександр Зінченко.
"Я думаю, що головним суперником Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонство АПЛ стане Челсі, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед", - заявив захисник.
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"Найскладніший суперник в АПЛ - Челсі. Це дуже організована команда. З ними дуже важко грати", – сказав Зінченко.
Нагадаємо, збірна України з текболу кинула виклик Зінченку.