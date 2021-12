7-разового чемпіона світу у Формулі-1 Льюїса Гамільтона офіційно нагородили лицарським званням.

Церемонія відбулася у Віндзорському замку.

Про те, що Гамільтона внесли до списку осіб, яким буде присвоєно лицарське звання, стало відомо у листопаді цього року.

Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle.



Image ID: 2HATNCR // Dominic Lipinski // PA Wire#alamyeditoril #LewisHamilton pic.twitter.com/RxLOhro1pM