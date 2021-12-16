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У Віндзорському замку Гамільтона нагородили лицарським званням

Сьогодні 11:07 Віктор Слюсаренко 90 0
Церемонія відбулася у Віндзорському замку
У Віндзорському замку Гамільтона нагородили лицарським званням
Фото Getty Images
#Льюїс Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

7-разового чемпіона світу у Формулі-1 Льюїса Гамільтона офіційно нагородили лицарським званням.

Церемонія відбулася у Віндзорському замку.

Про те, що Гамільтона внесли до списку осіб, яким буде присвоєно лицарське звання, стало відомо у листопаді цього року.

Нагадаємо, Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу.

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