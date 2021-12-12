Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу

Гамільтон втратив чемпіонство на останньому колі сезону

Джерело - Чемпіон.

Макс Ферстаппен на останньому колі випередив Льюїса Гамільтона та виграв Гран-прі Абу-Дабі.

Перемогу в цій останній гонці сезону принесла Ферстаппену чемпіонство світу! В загальному заліку Ферстаппен обійшов Гемільтона. У Ферстаппена стало 394.5 очок, а у Гемільтона - 387.5. Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен здобув свій перший титул Формули-1. Він перервав домінування Льюїса Гамільтона, який знаходився на серії з чотирьох поспіль чемпіонств. Крім того, він перервав серію Мерседеса, чиї пілоти незмінно вигравали титул з 2014 року.

Льюїс Гамільтон (Мерседес) завершив гонку на другому місці. Карлос Сайнс (Феррарі) приїхав третім. В ТОП-5 також фінішували Валттері Боттас (Мерседес) і Юкі Цунода (Альфа Таурі).

Формула 1. Загальний залік

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 395,5 очка

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 387,5

3. Валттері Боттас (Мерседес) - 230

4. Серхіо Перес (Ред Булл) - 190

5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 164,5

6. Ландо Норріс (Макларен) - 160

7. Шарль Леклер (Феррарі) - 160

8. Даніель Ріккардо (Макларен) - 115

9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 108

10. Фернандо Алонсо (Альпін) - 81

11. Естебан Окон (Альпін) - 72

12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) - 44

13. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 34

14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) - 30

15. Джордж Рассел (Вільямс) - 16

16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) - 10

17. Ніколас Латіфі (Вільямс) - 7

18. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) - 3

19. Мік Шумахер (Хаас) - 0

20. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) - 0

21. Микита Мазепін (Хаас) - 0.