Ферстаппен на останньому колі сезону обійшов Гамільтона та став чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.
Макс Ферстаппен на останньому колі випередив Льюїса Гамільтона та виграв Гран-прі Абу-Дабі.
Перемогу в цій останній гонці сезону принесла Ферстаппену чемпіонство світу! В загальному заліку Ферстаппен обійшов Гемільтона. У Ферстаппена стало 394.5 очок, а у Гемільтона - 387.5. Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен здобув свій перший титул Формули-1. Він перервав домінування Льюїса Гамільтона, який знаходився на серії з чотирьох поспіль чемпіонств. Крім того, він перервав серію Мерседеса, чиї пілоти незмінно вигравали титул з 2014 року.
Льюїс Гамільтон (Мерседес) завершив гонку на другому місці. Карлос Сайнс (Феррарі) приїхав третім. В ТОП-5 також фінішували Валттері Боттас (Мерседес) і Юкі Цунода (Альфа Таурі).
Формула 1. Загальний залік
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 395,5 очка
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 387,5
3. Валттері Боттас (Мерседес) - 230
4. Серхіо Перес (Ред Булл) - 190
5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 164,5
6. Ландо Норріс (Макларен) - 160
7. Шарль Леклер (Феррарі) - 160
8. Даніель Ріккардо (Макларен) - 115
9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 108
10. Фернандо Алонсо (Альпін) - 81
11. Естебан Окон (Альпін) - 72
12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) - 44
13. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 34
14. Юкі Цунода (Альфа Таурі) - 30
15. Джордж Рассел (Вільямс) - 16
16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) - 10
17. Ніколас Латіфі (Вільямс) - 7
18. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) - 3
19. Мік Шумахер (Хаас) - 0
20. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) - 0
21. Микита Мазепін (Хаас) - 0.
RED BULL: "MAX VERSTAPPEN - YOU ARE WORLD CHAMPION!" 🎧🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/4oAei8sPR8— Formula 1 (@F1) December 12, 2021