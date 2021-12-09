Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки

Поліція затримала 54 особи

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем останнім матчем групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо вболівальники обох команд влаштували розбірки на вулицях Лісабону.

У бійці взяли участь декілька десятків людей.

Поліція затримала 54 особи, 12 поранених фанатів доправили до лікарні, зазначають що вони мають незначні травми. Також для того, аби розігнати ультрас поліція здійснила 17 пострілів у повітря.

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