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Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки

Сьогодні 12:17 Віктор Слюсаренко 173 0
Поліція затримала 54 особи
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки
#Динамо, #Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем останнім матчем групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо вболівальники обох команд влаштували розбірки на вулицях Лісабону.

У бійці взяли участь декілька десятків людей.

Поліція затримала 54 особи, 12 поранених фанатів доправили до лікарні, зазначають що вони мають незначні травми. Також для того, аби розігнати ультрас поліція здійснила 17 пострілів у повітря.

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