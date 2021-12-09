У Лісабоні заарештували 54 вболівальників Динамо

Заарештовано за передматчеву бійку на території стадіону

Джерело - Чемпіон.

54 київських ультрас Динамо вчора було заарештовано перед матчем Ліги чемпіонів з Бенфікою.

Про це стало відомо Чемпіону з власних джерел.

Фанатів було заарештовано за передматчеву бійку на території стадіону Ештадіу да Луж.

10 фанатів відправили в лікарню. Сьогодні буде суд над фанатами. Всі вони отримали легкі травми – від проблем із ускладненням дихання до незначних травм верхніх та нижніх кінцівок.

Фанати можуть отримати до 2 років, але, скоріше за все, просто оштрафують.

Нагадаємо, що Динамо програло Бенфіці з рахунком 0:2.