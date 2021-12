Розігруючий Шарлотт Ламело Болл під час матчу з Мілвокі (125:127) виконав енклбрейкер.

Болл за допомогою кросовера поклав на паркет Джру Голідея.

На рахунку Ламело 36 очок, 5 підбирань, 9 передач та 3 перехоплення.

LAMELO 😱



The crossover leads to the Kelly Oubre Jr. triple for the @hornets on NBA League Pass!



