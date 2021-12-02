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Ламело Болл поклав Голідея на паркет за допомогою кросовера
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Шарлотт Ламело Болл під час матчу з Мілвокі (125:127) виконав енклбрейкер.

Болл за допомогою кросовера поклав на паркет Джру Голідея. 

На рахунку Ламело 36 очок, 5 підбирань, 9 передач та 3 перехоплення.

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