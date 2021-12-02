Українець провів на паркеті 15 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 9 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Олексій Лень допоміг Сакраменто взяти гору в матчі з Кліпперс. Українець провів на паркеті 15 хвилині і за цей час набрав 4 очки, зробив 4 підбирання та 1 асист.

НБА - Регулярний чемпіонат

2 грудня

Кліпперс – Сакраменто 115:124 (21:29, 31:33, 24:37, 39:25)

Вашингтон – Міннесота 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)

Індіана – Атланта 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)

Орландо – Денвер 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)

Бостон – Філадельфія 88:87 (21:20, 23:20, 20:23, 24:24)

Маямі – Клівленд 85:111 (16:31, 27:30, 20:26, 22:24)

Мілвокі – Шарлотт 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30)

Оклахома-Сіті – Г'юстон 110:114 (26:24, 34:29, 21:20, 29:41)

Новий Орлеан – Даллас 107:139 (23:41, 23:26, 29:35, 32:37)