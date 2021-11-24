Джерело - Чемпіон.

В Італії відбувається матч 5-го туру Ліги чемпіонів Інтер - Шахтар.

На 67-ій хвилині матчу господарям вдалося забити другий гол. Після флангової передачі Перичича Джеко головою безперешкодно переправив м'яч у сітку воріт Трубіна - 2:0.

За шість хвилин до цього Джеко відкрив рахунок - вдало зіграв на підборі і потужним ударом з 16 метрів поцілив у ворота Трубіна.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу Інтер - Шахтар.

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