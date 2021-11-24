Джерело - Чемпіон.

Найсильніша тенісистка світу 25-річна австралійка Ешлі Барті оголосила про заручини з гольфістом Гаррі Кіссіком.

На своїй сторінці в Instagram знаменита спортсменка виклала спільне фото з коханим (і з заручним кільцем на руці), підписавши фото Майбутній чоловік.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ash Barty (@ashbarty)

Пара познайомилася в 2016-му, а про їхні стосунки стало відомо через рік. До речі, Гаррі Кіссік затятий фанат футбольного клубу Ліверпуль.

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