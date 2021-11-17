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Давайте будемо чесними: Бущан - головний герой матчу з боснійцями

Сьогодні 17:28 Harry BettMan 401 0
BettMan вважає, що вся Україна має дякувати саме Георгію Бущану
Давайте будемо чесними: Бущан - головний герой матчу з боснійцями
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт, з вами BettMan!

Вітаю всіх з перемогою футбольної збірної України з футболу, а себе з вірним прогнозом. Можна було б зараз вдавати з себе великого і неперевершеного експерта, але… насамперед хочу ще раз звернути вашу увагу на непередбачуваність подій у спорті і насамперед у футболі.

Ті, хто вчора уважно дивилися гру жовто-блакитних, сподіваюсь погодяться зі мною, що розвиток подій цілком міг піти за іншим сценарієм. Вважаю, що всі ми маємо дякувати насамперед Бущану, який створив диво наприкінці першого тайму, перевівши удар боснійця Менало у штангу, після чого вже допрацював захист.

За тим розвитком подій, що відбувався на полі, гол у роздягальню був би дуже сильним емоційним фактором. Я вірю, що через надпотуги, команда Петракова принаймні не програла б, але ніхто в той же час не гарантує, що ми, штурмуючи ворота Боснії, не наразилися б на контратаку.

Скажу відверто, боснійці здивували мене в першому таймі. Вони дуже чітко оборонялися і організовано виходили в контратаки. Було видно, що цьому складу не вистачає саме мастеровитих гравців нападу, аби втілити бодай одну атаку у забитий м’яч.

Завдяки Бущану наша команда отримала можливість здобути в другому таймі перемогу з комфортним рахунком 2-0, а якби Довбик вмів вправно грати правою ногою, взагалі міг статися розгром.

До чого я все це?

  1. Ставки - це ризик. Інколи передбачуваний, інколи зовсім ні.

  2. Вчора зірки співпали і слава богу, бо наша збірна точно сильніша за фінську та боснійську.

  3. Бущан - мегакрутезний!

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