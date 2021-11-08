Школа беттінгу: про мотивацію команд і окремих спортсменів

BettMan дає поради з огляду на мотиваційну складову

Ті, хто слідкував минулого тижня за моїми ставками, мав можливість помітити, що зазвичай я ставлю на те, що фаворит зустрічі не програє. Але вчора я вперше спокійно поставив саме на перемогу (мова про Шахтар) і без жодних нервувань отримав свій виграш.





Сьогодні розповім, чому я не мав сумнівів щодо виграшу у цьому конкретному випадку і аналогічних. Коли ви робите ставки, ви маєте враховувати доволі багато факторів, але серед них є головні. Один з таких - це майстерність команди чи спортсмена (в індивідуальних видах спорту). І коли ви обираєте гру, в якій присутній той самий мастеровитий фаворіт, ви маєте бути впевнені, що його мотивація знаходиться на високому рівні. Бо якщо цього немає, фаворит може грати не дуже напружуючись, як кажуть на класі, і у підсумку не може здолати аутсайдера. А ви, відповідно, втрачаєте гроші.

Вчорашня ситуація з Шахтарем була вкрай очевидною. Команда втратила чемпіонство минулого сезону, а у цьому довгий час дихала у спину головному антагоністу-конкуренту, Динамо Київ. І саме гра проти Колоса давала можливість виправити ситуацію і нарешті наздогнати киян. Цього дня в клубі чекали всі, від адміністраторів до президента, разом із вболівальниками.

Щоденно у світі проходять тисячі матчів у різних видах спорту, але не всі з них мають бути на радарі вашої уваги. Традиційно, найбільша кількість спортивних подій відбувається у вихідні, що пов'язано із можливістю вболівальників приходити на стадіони у вільний від роботи час. Саме у вихідні ви маєте найбільший вибір задля вдалої ставки чи ставок, бо є з чого обирати.

Якщо говорити в контексті футболу, то ...Я рекомендую відсікати друго- та третє- сортні турніри, де може статися будь що і неможливо передбачити кінцевий результат. Не забувайте і про корупційну складову у спорті, коли спортсмени чи команди навмисно грають на певний результат (здають матчі). Тут проста і пряма залежність від рівня турніру. Чим він вищий, тим більше корупційна складова наближається до нуля. Тому ви точно не зустрінете договірних матчів у Лізі Чемпіонів, Кубку Світу чи Першості Європи. Те ж саме стосується й топових європейських чемпіонатів, хоча багато хто ще пам'ятає, як найтитулованіший італійський клуб Ювентус через скандал з корупційними матчами опинився у сезоні 2006/2007 у Лізі “Б” (єдиний раз у своїй 12-річній історії). На тлі того, що сталося з італійським грандом, скандальна ситуація навколо молодіжки донецького “Олімпіка” у сезонах 2018-2019 нікого вже не дивувала :-)

Маю кілька слів на цю ж тему сказати про ще один топовий вид спорту, на який робиться великий обсяг ставок. Мова про теніс. Завжди обирайте або турніри “Великого шолому”, або турніри серії “Мастерс”. Саме на цих турнірах всі без виключення спортсмени викладаються на 100 відсотків аби заробити найбільшу кількість рейтингових очок та призових грошей. І дуже часто на розігрівочних турнірах, які передують Гренд-слемам, умовний Джокович може вирішити не напружуватись у грі з аутсайдером, відчуваючи проблеми у своїй грі. Він може обрати поразку, або швидше знятися і краще підготуватися до великого турніру. Особливо коли мова йде про сезонні переходи з одного виду покриття на інший (наприклад, з “hard” на “clay” перед Ролан Гарросом, чи з “clay” на “grass” перед Уімблдоном).

Все, що я розповів вам вище, стосується ще одного аспекту беттінгу, а саме планування свого розкладу. Ні в якому разі не грайте кожного дня, бо це призводить до перенапруження, або ще гірше - до лудоманії. Завжди можна переглянути розклад матчів вашого улюбленого виду спорту на сайті типу flashscore.com і спланувати свою активність, яка буде вам по кайфу. Тоді й результати ваша голова залишатиметься світлою, життя буде у задоволення, а ваші результати - кращими.

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