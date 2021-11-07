Школа беттінгу: перша поразка і перший comeback

BettMan вперше програв, але одразу відбив програш

BettMan знов з вами! Вчорашній експрес не зіграв... От і не вір після цього у магію цифр. З вівторка, коли я почав викладати у блозі свої ставки загалом було зроблено 13 ставок і саме тринадцята не спрацювала.

Динамо Київ вчора виглядало безнадійно проти Ворскли і примусило мене втратити 1.73 долари, які накопичилися завдяки попереднім виграшам. Але…

Тут я мушу сказати вам про одне з головних правил розваг із ставками: ніколи не ставте все, що маєте. Рекомендації існують різні: основна, це те, що ви зазвичай маєте ставити від 5 до 10% свого банкроллу (гроші, якими ви оперуєте).

Спочатку тижня я використав 1 долар і додав до нього 73 центи. Але завдяки Динамо все це улетіло до гаманця букмекера. Тож мені довелося іди ва-банк, аби повернути 1.73 долари. На 4-й доданій хвилині, коли Динамо відіграло один мяч, я був впевнений, що за ті дві хвилини, що залишились, жодна з команд на заб'є і я зробив ризиковану, але виважену ставку. Ставку на те, що 4-го мяча у грі не трапиться. Поставив я у лайві аж 25 баксів і заробив на цьому 2.09 долари. Якби поставив вдвічі менше, то просто відбив би свій бакс, з якого починав, але мені хотілося відбити і єврокубковий триденний виграш.

Все спрацювало, про що свідчить мій скрін.

І що я буду робити зі своїми двома баксами, спитаєте ви? Впевнено поставлю їх на перемогу Шахтаря, який сьогодні буде надмотивований у грі з Колосом. Адже донеччани мають шанс у разі перемоги розділити з Динамо першу сходинку “турнірки”. Викладаю скрін та чекаю на гру :-)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua