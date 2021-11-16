BettMan прогнозує важку перемогу України над Боснією з рахунком 1-0

BettMan аналізує, чому українці мають перемогти боснійців

Привіт всім, з вами BettMan!

Ось і настав цей день… День, коли країна затамувавши подих буде дивитись футбол і сподіватись на перемогу національної збірної з футболу. На жаль, доля путівки у стикові матчі буде знаходитись у ногах не тільки наших козаків. Маємо сподіватись на допомогу французів у паралельному матчі, але концентруватись все одно треба перш за все на своїй грі.

І що ми маємо за прогнозами букмекерів? Формально, Україна є фаворитом цього матчу і має перемагати. А зважаючи на нічийний синдром жовто-синіх, вірніше буде прогнозувати, що ми точно не програємо.

1 - 5.00 / X - 4.00 / 2 - 1.61 / X2 - 1.16

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, X2 - гості не програють)

Ще одна цікава деталь. За думкою букмекерів маємо ось такі коефіцієнти на можливий фінальний рахунок гри.

Як бачите, фаворитами є рахунки 1-0 на користь України (кф = 7.00), та нічия 1-1 (кф = 7.50).

Якщо обирати між цими двома рахунками, я схильний вважати, що 1-0 - таки ТАК, найбільш ймовірний результат. На нашому боці дуже багато факторів і основні серед них такі:

у Боснії відсутня турнірна мотивація (нема за що помирати на полі);

у Боснії через травму відсутній їх форвард-месія, Едін Джеко. Як показала гра з фінами, за його відсутності команда безпорадна у нападі;

мотивація української збірної зашкалює;

класс нашого півзахисту на пів порядку крутіший і креативніший за боснійців;

маємо у складі форварда європейського класу (Яремчук);

Щоб ви не думали, що BettMan просто базікає, зроблю ставку у 10 баксів на перемогу України. Хто слідкує за моїми прогнозами знає, що при перелічених факторах я, зазвичай, поставив би на непрограш команди Петракова, але сьогодні моя ставка з відтінком емоційності. Хочу бути разом з усією Україною, сподіватись на вельми вірогідний успіх і палко вболівати!

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