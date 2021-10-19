40-річний гравець Бетіса встановив унікальне досягнення

Джерело - Чемпіон.

Бетіс в матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії здобув виїзну перемогу над Алавесом з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 90-й хвилині забив вийшов на заміну нападник Борха Іглесіас. Йому асистував так само вийшов на заміну 40-річний вінгер Хоакін Санчес.

За даними Opta, Санчес став першим футболістом в 21-м столітті, що досягли 40-річного віку (40 років і 89 днів), якому вдалося зробити гольову передачу в матчі Ла-Ліги.

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