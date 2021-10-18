Побив дружину і погрожував їй ножем? Стався гучний скандал з легендарним російським хокеїстом

Джерело - Чемпіон.

Наставник ризького Динамо Сергій Зубов у звичайному житті частенько стикався з проблемами особистого характеру.

Наприклад, влітку 1997 року, коли Сергій брав участь в турнірі Кубок Спартака і представляв команду Зірки Росії, стався великий скандал, точні обставини якого не встановлено досі. Після закінчення турніру провідні хокеїсти країни вирушили до ресторану, в їх числі був і Зубов, який прийшов на святковий вечір разом з дружиною Іриною. Далі свідчення очевидців розходяться: за версією самого Зубова, чеченська братва почала лізти до його дружини, за словами організатора турніру Ірина сама будувала очки представникам Північного Кавказу, а головний тренер команди, за яку на тому турнірі грав оборонець Далласа, розповідав що чеченці, отримавши відмову від подружжя хокеїста, почали хапати її за руки і навіть порвали рукав.

Сам Зубов в різних інтерв'ю неодноразово визнавав, що йому справді пощастило з дружиною.

"Ось дружина Ірина в мене дійсно неординарна людина. Найрозумніша, мудра жінка на світі. І найкрасивіша", - розповідав Сергій.

Однак захоплення прославленого захисника своєю дружиною не завадили відбутися тому, що сталося влітку 1998 року. О 3 годині ночі 7 червня сусіди Зубова почули крики Ірини і тут же подзвонили в 911. Повідомлялося, що словесна перепалка між подружжям переросла в невелику бійку. За різними даними, Сергій міг загрожувати своїй дружині не те кухонним ножем, не те ключкою. Прибулі на місце поліцейські відразу ж взяли захисника Старз під варту і відвезли до відділку, де пред'явили звинувачення в домашньому насильстві з обтяжливими обставинами.

"Наш клуб і керівництво НХЛ співпрацюють з владою з цього питання і пропонують свою допомогу і підтримку як Сергію, так і Ірині", - говорив генеральний менеджер Далласа Боб Гейні.

Але через кілька годин після затримання Зубов покинув поліцейську дільницю завдяки внесенню застави в розмірі $ 5 тисяч. Дружина хокеїста не заперечую сам факт сварки, проте відмовилася від висунення звинувачення проти свого чоловіка, тому ця історія не отримала продовження. У Далласі забули про те, що трапилося як про страшний сон і не застосували до свого гравцеві ніяких санкцій. А сам Сергій ні разу за всі наступні роки не говорив про цей інцидент.

Цікаво, що ще за кілька років до того випадку, в 1995 році, сім'я Зубова також попала в халепу. У ті роки Сергій ще виступав в Рейнджерс, і разом з сім'єю - дружиною, мамою і маленьким сином - прогулювався по російському кварталу в Брукліні і здійснював покупки. Але в певний момент на їхньому шляху зустрівся 18-річний хлопець, який розважався з двома дівчатами-підлітками. Одну з них він випадково штовхнув на Сергія, і коли захисник синьорубашечники висловив тому свої претензії, то юнак розпорошив газовий балончик прямо в обличчя хокеїстові. Також повідомлялося, що хлопець вдарив і дружину Зубова. Подальший розвиток подій невідомо, але судячи з відсутності інформації про привід конфліктували сторін в поліцію, опальний юнак тут же втік.

View this post on Instagram Допис, поширений Андрей Теоретиков (@byltakoyhockey)

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