Коваленко забив гол та зробив асист у матчі Серії А

У матчі чемпіонату Італії український півзахисник Віктор Коваленко вийшов в основному складі Спеції на гру проти Салернітани.

На старті другого тайму за рахунку 0:1 на користь суперника Коваленко зробив результативну передачу і допоміг відзначитися Давиду Стрелецю.

Це перша результативна дія Коваленка в складі Спеції, де він виступає на правах оренди з Аталанти.

А на 76-й хвилині Віктор оформив і свій перший гол в складі нової команди і вивів Спецію вперед.

TOP BINS! 💥



Kovalenko’s finish for Spezia today (2-1) - coming from outside the box 🔥🇺🇦



He also got an assist earlier too



With Ukraine lacking some creativity of late…



Petrakov has ENTERED the chat 👀 pic.twitter.com/CdXdkZfAT3