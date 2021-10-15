14 жовтня у Полтаві на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського відбувся фінальний матч Кубку Полтавської області з футболу, у якому полтавський КЛФ протистояв Стандарту з Нових Санжар.

У складі Стандарту грав головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

Колишній гравець київського Динамо, Дніпра та національної збірної України провів на полі всі 94 хвилини, щоправда, це не допомогло його команді перемогти.

У підсумку, Кубок Полтавщини здобув КЛФ завдяки єдиному голу, автором якого став колишній гравець Ворскли та Шахтаря Олександр Чижов.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua