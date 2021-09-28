Рівно 19 років тому Ді Каніо забив свій легендарний гол в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Паоло Ді Каніо, хоч і є італійцем, але він - культова постать також і в англійському футболі. За свою кар'єру він забив багато видатних голів у Англійській Прем'єр-Лізі, а фани Вест Гема вважають його легендою свого клубу.

28 вересня 2002 року Ді Каніо провів незвичайний для більшості, але цілком звичний для себе, гол. Жертвою став Челсі на Стемфорд Брідж:

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