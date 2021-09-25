Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 25 вересня, свій 61-й день народження святкує легенда європейського футболу, володар Золотого м'яча Ігор Бєланов.

Ексфутболіст народився в Одесі в 1960 році та виховувався в місцевих Чорноморці та СКА-Одеса. Втім, голосно заявити про себе він зміг в київському Динамо, де відіграв чотири сезони (1985-1989). У 1986 році разом з "біло-синіми" Бєланов виграв Кубок володарів кубків, розгромивши у фіналі Атлетіко з рахунком 3:0. Сам же Ігор став найкращим бомбардиром того турніру, відзначившись 5 голами в восьми іграх.

Всього ж за Динамо Бєланов забив 53 голи в 161 матчі та, окрім Кубку володарів Кубків, виграв два чемпіонати СРСР, а також три Кубки та два Суперкубки Радянського Союзу. Також в складі Динамо в 1986 році Бєланов став найкращим гравцем Європи, вигравши Золотий м'яч. Він став лише другим з трьох українців, яким підкорювалась ця нагорода. Крім Ігоря, в 1975 році Золотий м'яч діставався Олегу Блохіну, а у 2004-му - Андрію Шевченку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua