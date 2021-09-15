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Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів

Сьогодні 09:58 Дима Копий 183 0
Новий очільник чернігівської обласної федерації кульової стрільби буде лобіювати інтереси спортсменів

Чернігівська обласна Федерація стрільби отримала нового очільника. Ним став депутат обласної ради та підприємець Віталій Свириденко.
Людина молода, активна, ініціативна. Що це може принести стрілецькому спорту Чернігівщини? Кульова стрільба як дисципліна в регіоні має доволі широку, розгалужену структуру (школи, ФСТ, тири), але, як і в інших видах, попри наявність всесвітньо відомих вихованців, кульова стрільба страждає від недофінансування, відсутності сучасної бази для підготовки молодих спортсменів, дефіциту спортивного обладнання, зброї, куль та набоїв. Саме ці та інші задачі потрібно буде вирішувати молодому главі облосередку Федерації.



Про обрання Віталія Свириденка схвально відгукуються відомі спортсмени-стрільці регіону - олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка Ігор, почесна громадянка Чернігова Олена Костевич і її незмінний тренер, член президії Федерації стрільби України, Заслужений тренер України, який багато років до цього виконував обов’язки очільника регіонального осередку Ігор Чередінов.

Сам же Віталій Свириденко коментує подію на своїй фейсбук-сторінці доволі лаконічно: посада - почесна, проте вимагає чималої відповідальності та уваги.
- Згідно з рішенням тренерів мене обрано президентом Федерації стрільби Чернігівської області. Дякую Федерації, зокрема її багаторічному очільнику Ігорю Чередінову, олімпійській чемпіонці Олені Костевич за високу довіру. Віднині я, як керівник організації та депутат обласної ради, лобіюватиму інтереси спортсменів.
Серед пріоритетів: покращення існуючої бази, зокрема в ДЮСШ, та розвиток нової інфраструктури. І це не колись, а вже в найближчій перспективі. Планів багато. Втім, говорити краще про вже зроблене. Тож, за роботу.

Олена Костевич обмежилася напутнім привітанням англійською та українською мовами:
- Welcome on board Vitaliy Sviridenko I‘m glad to introduce the new President of the Shooting Federation in the Chernihiv region. Сподіваюсь на плідну співпрацю та новий виток в розвитку кульової стрільби в Чернігівській області. Бажаю натхнення, наснаги та нових звершень на славу України та, зокрема, Чернігівської області. Разом до нових перемог!



З чим же доведеться мати справу Віталію Свириденку? Ігор Чередінов у короткому коментарі пояснює: так, саме він багато років фактично обіймав посаду президента обласного осередку ФСУ. Та функціонерство і активне тренерство поєднуються важко. Через постійні роз’їзди та виступи своєї підопічної Олени Костевич - у пана Чередінова було мало можливостей для безпосереднього керівництва на місці, тому він радо передав бразди керування молодому колезі.

Головне, над чим треба працювати вже зараз, розмірковує Ігор Чередінов, створення нової бази для тренування, з акцентом саме на молодих спортсменів.

- Я зараз знаходжуся у Львові, тут проходить Чемпіонат України. Він відбувається у двох тирах. Дуже б хотілося, щоб за кілька років цей захід проходив би у Чернігові.

Заслужений тренер України вважає, що така база чи центр у складі більшого закладу міг б зробити добру послугу не лише місцевим спортивним осередкам, а й для усього Чернігова загалом, адже дозволив би приймати спортивні заходи національного і міжнародного рівня, тим самим підвищив би інтерес з боку туристів до міста. Простий приклад - мало хто знає французьке прикордонне містечко Тараскон-сюр-Арьєж. Там живе усього лише 3000 людей. Але завдяки тому, що повз локацію щороку проходять велоперегони Тур де Франс, сюди приїжджає шалена кількість шанувальників цього виду спорту, тим самим, туризм дає неабиякий поштовх для розвитку місцевої громади.

- Хай би центр був невеликих розмірів, але функціональний, зручний, з сучасним обладнанням, - розмірковує Ігор Чередінов. - Ми про це якраз і говорили з новим головою обласного осередку. Щоб можна було свої тренування проводити. У нас є кілька шкіл, які культивують кульову стрільбу - “Авангард” і обласна ДЮСШ в олімпійських видах та школа Вищої спортивної майстерності. Хотілося б, щоб ми всі були разом, і у хорошому місці. База потрібна найперше для дітей, бо у нас, на жаль, для тих, хто ходить, дуже мало такої зброї спортивної, легкої, компактної, з якої можна було починати навчання. Дітей приходить багато, а місця у нас бракує. Ані місця, ані зброї. Тому доводиться застосовувати жорсткий відбір, куди потрапляють далеко не всі.

Єдиний чернігівський тир збудований у 1979 році, розташований по вул. Жабинського, і досі знаходиться, фактично, у первинному стані - без капітального ремонту. Нині заклад у приватній власності Товариства сприяння обороні України. Також залишається актуальним і питання матеріально-технічного забезпечення, оскільки професійна спортивна зброя задоволення не з дешевих. Пістолет для юніорів, з яким можна їздити на змагання європейського та світового рівня, коштує від $1000, для зрілих спортсменів - від $1500-2000. Зброєю такого класу користується, наприклад, і сама Олена Костевич. Попри дороговизну, вкластися у якісне знаряддя є сенс, бо воно служитиме роками. Для професійної стрільби пістолети міняють раз на 2-4 роки, далі цю зброю замінюють на новішу, а стару передають для масового тренування дітей та молоді.



Свого часу не дуже заможна Індія зробила ставку на розвиток стрілецького спорту і почала активно будувати центри для підготовки, тири. Кілька років зусиль дали свої результати і сьогодні індійські спортсмени-стрільці частенько піднімаються на п’єдестал пошани змагань різного рівня, в тому числі, на олімпіадах та паралімпіадах.

На жаль, в Україні сьогодні немає жодного регіону, який може похвалитися сучасною стрілецькою базою, з критим тиром. Ігор Чередінов наводить приклад Вінниці - там нині якраз зводять такий комплекс, щоправда, з відкритим тиром, доступним для тренувань тільки у теплу пору року. Тож, у Чернігова є всі шанси стати першим і єдиним центром розвитку стрілецького спорту. Спортсмени сподіваються, що молодий і амбітний очільник обласного осередку ФСУ зможе зрушити ці питання з мертвої точки. 

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