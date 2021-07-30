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Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера

Сьогодні 14:14 Valeriy Ruchka 178 0
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера

Джерело - Чемпiон.

Головного тренера збірної України із дзюдо Віталія Дуброва потрібно звільнити.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній радник Міністра молоді та спорту Павло Булгак.

"Головному тренеру збірної України з дзюдо, панові Дуброві - знову пора у відставку і бажано надовго. Якщо Міністерство молоді та спорту України не зробить відповідних кадрових висновків, далі буде ще гірше. Відверто засидівся на посаді і маємо провальний виступ усієї команди, окрім Дар'ї Білодід, в цьому виді спорту на Олімпіаді в Токіо-2020. 

Читаю коментарі Дуброви за підсумками виступів його підопічних - винні у нього виключно спортсмени. Вони такі сякі, безхарактерні, безвольові, робили дитячі помилки і т.д. А от визнати свій тренерський провал і взяти на себе відповідальність за відсутність достойних результатів - хоробрості і духу не вистачає. 

Епоха Дуброви в дзюдо має нарешті завершитися. Потрібні нові обличчя на чолі збірної зі свіжим поглядом на реальність і вид спорту. Потрібен такий головний тренер національної команди, для якого спортивний принцип відбору і здорова конкуренція за право виступати на Олімпіаді буде цінністю", - написав Булгак.

Уже був період, коли після численних скарг спортсменів і тренерів з регіонів, які жалілися на монополізацію Дубровою доступу до збірної України - його зняли з посади. Дали разом з профільною Федерацією шанс новій команді тренерів, які на превеликий жаль його не реалізували. Тому Дуброва вимушено повернули назад. Але, як бачимо, в цьому олімпійському циклі його робота виявилася незадовільною. До "бронзи" Дар'ї Білодід він  фактично немає жодного прямого відношення - це заслуга Дар'ї та її батьків. А решта підопічних Дуброви відверто провалили Олімпіаду в Токіо. Як головний тренер збірної він має взяти на себе повну відповідальність за цей провал.

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