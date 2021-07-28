Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю

Джерело - Чемпіон.
Днями клуб Серії А Болонья оголосив про перехід австрійського форварда Марко Арнаутовича. Коли футболіст прибув до міста, на нього чекав феєричний прийом від вболівальників зі скандуванням прізвища гравця.
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Останні сезони Марко провів у китайському клубі Шеньхуа, а на Євро-2020 зіграв за збірну Австрії три матчі та забив один гол.
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