Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю

Джерело - Чемпіон.

Днями клуб Серії А Болонья оголосив про перехід австрійського форварда Марко Арнаутовича. Коли футболіст прибув до міста, на нього чекав феєричний прийом від вболівальників зі скандуванням прізвища гравця.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 🇺🇦 Сайт Чемпіон ⚽ (@championcomua)

Останні сезони Марко провів у китайському клубі Шеньхуа, а на Євро-2020 зіграв за збірну Австрії три матчі та забив один гол.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua