Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі

Новий етап в історії футбольного клубу

Після довгого затишшя "Шахтар" нарешті почав відновлювати тренування та зробив кардинальні зміні в складі футбольного клубу.

На початку червня 2021 року футбольний клуб "Шахтар" вийшов з відпустки та оголосив про тренування перед новим сезоном під керівництвом тренера Роберто Де Дзербі. На даний момент склад команди складає 31 футболіст.

Як проінформували новини спорту в Україні, український клуб підписав контракт з коучем на 2 роки. Де Дзербі – 34-й тренер ФК "Шахтар". На даний момент тренер спілкується із своїми підопічними за допомогою перекладача, однак вивчати українську мову вже почав.

Перше тренування в складі оновленої команди провів новий гравець Педріньо. Трансфер бразильського гравця становив гірникам в 18 мільйонів євро. Також в новому сезоні в склад команди готуються увійти Єфім Конопля, Марк Мампасі, В’ячеслав Танковський, Олег Очеретько, Валерій та Артем Бандаренко.

Зі слів генерального директора "Шахтаря" Сергія Палкіна, про трансфер Педріньо йшли розмови більше року, однак знайти компромісне рішення довгий час не вдавалось. Чому саме цей футболіст? Він може грати як на позиції сімки, вінгера, так і на позиції десятки. Таким чином, на багатьох позиціях лінії атаки він досить сильний гравець, гарно грає між лініями. Педриньо – це один із кращих футболістів на світовій арені.

Сам футболіст також вдячний керівництву клубу за можливість грати в складі команди. За його думкою, "Шахтар" - талановита команда, перед якою відкриваються нові горизонти та можливості досягнення перемог на світовому рівні.

Плани на майбутнє

22 червня "Шахтар" поїде на учбово-тренувальний збір. Місцем проведення тренування обрані поля Австрії, безпосередньо самі збори будуть розбавлені одразу чотирма контрольними матчами:

30 червня запланована гра проти міського Санкт-Йоханна , який виступає в тіролькій Ландеслізі Австрії;

4 липня "Шахтар" чекає на матч з польською командою "Ракува";

5 липня гірняки зустрінуться з мюнхенським "Тюркгюджю";

9 липня завершиться програма першої частини зборів грою проти "Шальке".

10 липня планується повернення футболістів до України.

Перший офіційний матч в межах Суперкубку України "Шахтар" проведе 24.07.2021, супротивником виступить "Динамо".

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