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Бущан забив Трубіну неймовірний гол на тренуванні

Сьогодні 09:47 Valeriy Ruchka 1057 0
Бущан забив Трубіну неймовірний гол на тренуванні

Джерело - Чемпiон.

Воротар київського Динамо і збірної України Георгій Бущан на одному з тренувань національної команди відзначився чудовим ударом з-за меж штрафного майданчика. Анатолій Трубін намагався потягнути м'яча з дальнього верхнього кута, але у нього практично не було шансів.

Сам Бущан після цього удару взявся за голову - таке і у справжніх майстрів залітає не часто, що вже й говорити про голкіперів, для яких це точно не найголовніша навичка.

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