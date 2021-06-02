Джерело - Чемпiон.

Воротар київського Динамо і збірної України Георгій Бущан на одному з тренувань національної команди відзначився чудовим ударом з-за меж штрафного майданчика. Анатолій Трубін намагався потягнути м'яча з дальнього верхнього кута, але у нього практично не було шансів.

Сам Бущан після цього удару взявся за голову - таке і у справжніх майстрів залітає не часто, що вже й говорити про голкіперів, для яких це точно не найголовніша навичка.

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