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На це довго чекали. Зеленський привітав Динамо з вдалим сезоном

Сьогодні 12:21 Valeriy Ruchka 232 0
На це довго чекали. Зеленський привітав Динамо з вдалим сезоном

Президент України Володимир Зеленський привітав київське Динамо з треблом. До виграного чемпіонства України і перемоги в Суперкубку України, столичні футболісти  додали і Кубок країни.

Глава держави в Twitter зазначив, що такого успіху чекали всі вболівальники, а також побажав клубу тріумфу в єврокубках.

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