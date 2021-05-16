На це довго чекали. Зеленський привітав Динамо з вдалим сезоном

Президент України Володимир Зеленський привітав київське Динамо з треблом. До виграного чемпіонства України і перемоги в Суперкубку України, столичні футболісти додали і Кубок країни.

Глава держави в Twitter зазначив, що такого успіху чекали всі вболівальники, а також побажав клубу тріумфу в єврокубках.

Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок 🇺🇦. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

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