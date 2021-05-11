Джерело - Чемпіон.

Ніна-Вільтрауд Крохмалюк - ефектна брюнетка, яка працює рінг-гьорл на боях організованих промоутерською компанією Олександра Усика. Колишня модель розпочинала свою "боксерську" діяльність ще в 2015 році на боях "Українських отаманів".

Випускниця Педігогічного університу розпочинала свою публічну кар'єру в проєкті "Топ-модель по-українськи", також дівчина була фіналісткою Міс Україна-2016. Співробітництво з Олександром Усиком не обмежується лише вечорами боксу, нещодавно Ніна-Вільтрауд взяла участь у рекламі бренду USYK SPORTSWEAR.

Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Krokhmaliuk Nina-Viltraud🍀 (@ninaviltraud8)

Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова

Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні

Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua