Джерело - Чемпіон.
Ніна-Вільтрауд Крохмалюк - ефектна брюнетка, яка працює рінг-гьорл на боях організованих промоутерською компанією Олександра Усика. Колишня модель розпочинала свою "боксерську" діяльність ще в 2015 році на боях "Українських отаманів".
Випускниця Педігогічного університу розпочинала свою публічну кар'єру в проєкті "Топ-модель по-українськи", також дівчина була фіналісткою Міс Україна-2016. Співробітництво з Олександром Усиком не обмежується лише вечорами боксу, нещодавно Ніна-Вільтрауд взяла участь у рекламі бренду USYK SPORTSWEAR.
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua