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Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського

Вчора 23:58 Андрій Твердохліб 2248 0
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського

Джерело - Чемпіон.

Поки Руслан Маліновський феєрить в Італії та готується до чемпіонату Європи, знайомимо вас із дівчиною, яка надихає півзахисника збірної України.

Роксана Маліновська народилася в українському Севастополі. За словами самої дівчини, у неї українське переважно українське коріння, хоча й не виключає грецьку кров. Дівчина дуже серйозно займалася бальними танцями, тому прекрасно розуміє, яке воно - спортивне життя. Роксана при першій же можливості підтримує чоловіка особисто на стадіоні. Пара виховує доньку Олівію.

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