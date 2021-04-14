Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова

Джерело - Чемпіон.

Метальниця спису з Казахстану Варвара Назарова - рекордсменка та багаторазова чемпіонка країни. Варвара представляє легкоатлетичний клуб Altay Athletics. Окрім спортивних здобутків у дівчини - просто вогняний Instagram.

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