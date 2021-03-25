Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко 18 травня 2018 дебютував на італійському телебаченні.

У нашого коуча був підписаний контракт з телеканалом DAZN Italia і він працював телеекспертом по Серії А. Дебют Шевченка відбувся на матчі Лаціо - Наполі.

Примітно, що працював Андрій Шевченко в парі з неймовірно розкішною блондинкою, журналісткою каналу Ділеттою Леоттою.

Ділетта Леотта — відома телеведуча, одна з найпопулярніших в Італії. У 2010 році красуня дебютувала на італійському телебаченні. А у 2016-му Леотта почала вести передачі про футбол.

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