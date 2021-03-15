Джерело - Чемпіон.

Справжній фурор в італійської публіки викликала журналістка клубного телеканалу донецького Шахтаря - Ольга Каленчук. Нагадаємо, Шахтар грав в 1/8 фіналу Ліги Європи в Римі з Ромою, а вродлива українка працювала на цьому матчі. Одне з італійських видань порівняло Каленчук із місцевою зіркою Діллетою Ліоттою.

Одразу після інформаційного буму в Італії, Каленчук зазначила, що отримала величезну кількість повідомлень в Instagram, а кількість підписників за добу збільшилась на 40 тисяч.

Тож зібрали для вас найяскравіші фото Ольги.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Каленчук (@olga_kalenchuk)

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