 Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійців. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку

Сьогодні 01:07 Андрій Твердохліб 2753 0
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку

Джерело - Чемпіон.

Справжній фурор в італійської публіки викликала журналістка клубного телеканалу донецького Шахтаря - Ольга Каленчук. Нагадаємо, Шахтар грав в 1/8 фіналу Ліги Європи в Римі з Ромою, а вродлива українка працювала на цьому матчі. Одне з італійських видань порівняло Каленчук із місцевою зіркою Діллетою Ліоттою.

Одразу після інформаційного буму в Італії, Каленчук зазначила, що отримала величезну кількість повідомлень в Instagram, а кількість підписників за добу збільшилась на 40 тисяч.

Тож зібрали для вас найяскравіші фото Ольги.

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Публикация от Ольга Каленчук (@olga_kalenchuk)

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