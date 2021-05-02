Зустрілися два куми. Кривцов оригінально привітав Сидорчука з ювілеєм

Сьогодні 2 травня півзахисник і капітан Динамо Сергій Сидорчук відзначає свій 30-й день народження.
Його друг і кум, захисник Шахтаря Сергій Кривцов, цікаво привітав Сидорчука з днем народження.
"Зустрілися два кума ііі... Після цих слів починаються історії, яких вистачить на збірник анекдотів, причому на кілька томів.
Тому, Куме, з днем народження! Будь мені здоровий. І ще більше нам з тобою історій-анекдотів", - написав Кривцов.
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