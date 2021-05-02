Сидорчук святкує ювілей! Згадуємо гармату у ворота Зорі

Півзахисник Динамо і збірної України Сергій Сидорчук 2 травня святкує 30-річчя.

Хавбек виступає за київський клуб з 2013 року, забив 18 голи і зробив 17 асистів у 256 матчах.

З 2014 року викликається в збірну України, відзначився 3 забитими м'ячами в 34 зустрічах.

У складі Динамо виграв 3 чемпіонства, 3 Кубка України і 5 Суперкубків.

Цього сезону на рахунку Сидорчука 33 матчі, 3 голи і 2 асисти за київський клуб у всіх турнірах.

Але один із голів був просто феноменальний. У 14 турі Сидорчук забив у ворота Зорі.

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