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На Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського

Сьогодні 10:36 Valeriy Ruchka 542 0
На Олімпіадах замість гімну Росії лунатиме музика Чайковського

Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського використовуватиметься замість російського гімну на літніх Олімпійських іграх у Токіо і зимовій Олімпіаді в Пекіні. Рішення затвердив 22 квітня Міжнародний олімпійський комітет.

Російським командам на два роки заборонено виступати під своїм прапором і з використанням гімну на всіх міжнародних турнірах рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Рішення ухвалене через численні порушення російськими спортсменами антидопінгових правил.

Швейцарський суд наголосив, що на церемоніях та інших офіційних заходах не можна вмикати і будь-який інший гімн, пов’язаний з історією країни – за цим критерієм не підходили "Патріотична пісня" Михайла Глінки (була гімном Росії до моменту, коли влада країни вирішила повернути мелодію гімну СРСР) чи Інтернаціонал (використовувався як гімн у перші десятиліття існування СРСР).

Росія планувала замінити гімн на пісню "Катюша", але ця пропозиція була відхилена судом. Він розтлумачив, що формулювання заборони "будь-який інший гімн, пов’язаний із Росією" поширюється на будь-яку пісню, яка асоціюється з країною або пов’язана з нею.

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