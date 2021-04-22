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Скромний футбольний геній. Кака - 39!

Сьогодні 12:52 Valeriy Ruchka 1664 0
Скромний футбольний геній. Кака - 39!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні 22 квітня виповнюється 39 років бразильському півзахисникові Рікарду Ізексону дус Сантус Лейті, відомому під ім'ям Кака.

На клубному рівні хавбек провів 529 матчів, в яких забив 161 гол і віддав 147 голевих передач, велика частина з яких була в складі "Мілана" - 104 голи і 85 гольових передач в 307 матчах.

Кака - чемпіон світу в складі збірної Бразилії і дворазовий володар Кубка конфедерацій. У складі Мілана - чемпіон Італії-2003/04, володар Суперкубка Італії-2004, переможець Ліги чемпіонів-2006/07, переможець клубного чемпіонату світу-2007, володар Золотого м'яча 2007. У складі Реала Кака - володар Кубка Іспанії-2010.

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