Джерело - Чемпіон.

Напередодні лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі побив рекорд Вілта Чемберлена за набраними очками в історії команди із Сан-Франциско.

Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі

У грі з Денвером Каррі закинув 10 із 18 триочкових кидків. Таким чином, для захисника Воїнів ця гра стала 18-ю! з 10+ триочкових влучань за матч, що є абсолютно найкращим в історії. Загалом за кар'єру Каррі реалізував уже 2717 кидків із дальної дистанції. До рекорду Рея Аллена (2 973) залишилося 256 точних кидків. Тож якщо не станеться форс-мажору, Каррі перевершить рекорд Аллена вже в наступному сезоні.

А ось так Каррі тренує свої кидки. 105! точних влучань поспіль...

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