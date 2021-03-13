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На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину

Сьогодні 18:18 Valeriy Ruchka 1029 0
На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину

Джерело - Чемпiон.

Розкатка лиж у чеському Нове-Место ледь не завершилось летально. Прямо перед спортсменами на трасу впала частина освітлення.

Інцидент записали камери, які розташовуються уздовж траси. Світлова опора, яка важить понад 1000 кг, впала прямо на трасу через сильні пориви вітру та танення снігу у Чехії.

Відразу декілька учасників у цей час перебували на даному відрізку траси після час тренування перед жіночим спринтом. На відео видно, як один зі них перебував у самому епіцентрі моменту, але дивом зреагував та від'їхав від частини дистанції, куди впав стовп із освітленням. На щастя, ніхто не постраждав.

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