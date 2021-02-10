Джерело - Чемпіон.
Під час гри Відкритого чемпіонату Австралії у Мельбурні знепритомнів хлопець, який подавав тенісистам м'ячі.
Інцидент стався під час матчу першого кола Australian Open між Ллойдом Гаррісом з ПАР та Мікаелем Торпегором з Данії. Болбой знепритомнів та впав на корт після п'ятого гейму.
Гарріс одразу кинувся до хлопця із рушником та водою, а Торпегор побіг допомагати зі своєї половини майданчика. Персонал турніру і два лікаря привели хлопця до тями. За кілька хвилин болбоя вивели з майданчика і матч продовжився.
Players looked very concerned but all the staff was quick to help.— José Morgado (@josemorgado) February 9, 2021
Hoping it's all good. pic.twitter.com/GmSpsdMLcp
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