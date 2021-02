Під час гри Відкритого чемпіонату Австралії у Мельбурні знепритомнів хлопець, який подавав тенісистам м'ячі.

Інцидент стався під час матчу першого кола Australian Open між Ллойдом Гаррісом з ПАР та Мікаелем Торпегором з Данії. Болбой знепритомнів та впав на корт після п'ятого гейму.

Гарріс одразу кинувся до хлопця із рушником та водою, а Торпегор побіг допомагати зі своєї половини майданчика. Персонал турніру і два лікаря привели хлопця до тями. За кілька хвилин болбоя вивели з майданчика і матч продовжився.

