Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу

Джерело - Чемпіон.

Цікавий епізод трапився наприкінці Суперболу-2021, у якому здобула Тампа-Бей впевнено перемогла Канзас. Уболівальник вибіг на поле, добряче поганяв охорону та навіть спробував зробити тачдаун, чим розвеселив публіку, яка відверто засумувала. Як уже встигли пожартувати в мережі, уболівальник подолав більше ярдів, аніж Чіфс за усю гру.

The caboose is loose. I repeat the caboose is loose. pic.twitter.com/TYYWpTyEUm — Holly Rowe (@sportsiren) February 8, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua