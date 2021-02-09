 Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу | Блоги | Champion.com.ua
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Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу
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Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу

Сьогодні 08:44 Андрій Твердохліб 234 0
Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу

Джерело - Чемпіон.

Цікавий епізод трапився наприкінці Суперболу-2021, у якому здобула Тампа-Бей впевнено перемогла Канзас. Уболівальник вибіг на поле, добряче поганяв охорону та навіть спробував зробити тачдаун, чим розвеселив публіку, яка відверто засумувала. Як уже встигли пожартувати в мережі, уболівальник подолав більше ярдів, аніж Чіфс за усю гру.

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