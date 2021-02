Курйоз дня: напівоголений уболівальник вибіг на поле під час Суперболу

Цікавий епізод трапився наприкінці Суперболу-2021, у якому здобула Тампа-Бей впевнено перемогла Канзас. Уболівальник вибіг на поле, добряче поганяв охорону та навіть спробував зробити тачдаун, чим розвеселив публіку, яка відверто засумувала. Як уже встигли пожартувати в мережі, уболівальник подолав більше ярдів, аніж Чіфс за усю гру.

The caboose is loose. I repeat the caboose is loose. pic.twitter.com/TYYWpTyEUm