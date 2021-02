У матчі 23-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль - Манчестер Сіті стався кумедний епізод. Футболісти "містян" встановлювали стінку, і український захисник Олександр Зінченко ліг за нею, закриваючи ворота від можливого удару низом.

При цьому Рубен Діаш зауважив, що українець недостатньо закриває ворота, і самостійно поправив його.

Ruben Dias dragging Zinchenko by the head into position was by far the best moment of that half. pic.twitter.com/qI658bcgGz