Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату Бельгії Мехелен обіграв Васланд-Беверен 3:2, а український півзахисник Мар'ян Швед забив два голи і зробив асист.

Twitter Мехелена зібрав в одному відео всі результативні дії українця, підписавши це: "Мар'яне, ти що робиш?".

"Marian! Wa doede gij allemaal, manneke?"



Eerlijk, we wisten het gisteren ook niet, Joachim 😍#nomatterwhat pic.twitter.com/BvmgQFBKUW — KV Mechelen (@kvmechelen) January 27, 2021

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