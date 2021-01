Ціною травми. У НХЛ хокеїст двічі відважно кинувся під шайбу

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ між Нью-Йорк Рейнджерс і Нью-Джерсі Девілс (3:4) 24-річний Брендан Лем'є прийняв на себе кидок суперника і отримав ушкодження. Проте, хокеїст продовжив грати фактично на одній нозі і ще раз кинувся під шайбу.

